Kılıçdaroğlu: "(Sözleşmeli Er ve Erbaşlar) Uzman Er ve Onbaşıya Verilen Haklar Bunlara da Sağlansın"
5 dakika önce
- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.
- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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