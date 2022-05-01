Kılıçdaroğlu: Sözüm Söz; 1 Mayıs'ı Meydanlarda Coşkuyla Kutlayacağımız Bir Türkiye'yi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs mesajında, "Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs'ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil.

Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs'ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs."