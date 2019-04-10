Kılıçdaroğlu, Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu (2)
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
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