Kılıçdaroğlu: "Spk Konusunda Verdiğim Sözü Unutmadım. Ancak Deprem Bölgesine Dönmem Gerekiyordu. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Spk Konusunda Verdiğim Sözü Unutmadım. Ancak Deprem Bölgesine Dönmem Gerekiyordu.

10.02.2023 22:03
Kılıçdaroğlu: "Spk Konusunda Verdiğim Sözü Unutmadım. Ancak Deprem Bölgesine Dönmem Gerekiyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili uyarılarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı paylaşımda; "Bölgeden dönünce SPK'ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu bugün de sosyal medya hesabında şu mesajı verdi:

"SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim."

Kaynak: ANKA
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Sermaye Piyasası Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Spk Konusunda Verdiğim Sözü Unutmadım. Ancak Deprem Bölgesine Dönmem Gerekiyordu. - Son Dakika

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