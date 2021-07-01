Kılıçdaroğlu, STK'lar ve partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Muhtarlar, kanaat önderleri, esnaflar ve oda başkanları ile toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen program SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Muhtarlar, Kanaat Önderleri, Esnaflar ve Oda Başkanları ile toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı.