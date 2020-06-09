Kılıçdaroğlu: "Stopaj vergisinin kaldırılması için kanun teklifi verdik" - TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:18 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Stopaj vergisinin kaldırılması için kanun teklifi verdik' - TBMM - Son Dakika
Son Dakika 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu