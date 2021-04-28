CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çevrim içi katıldığı İZTO Meclis Toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının çok önceden alınması gerektiğini belirterek, "Fakat bunlar olmadı, politika devreye girdi, salonlar dolduruldu ve bugünkü tabloyla karşılaştık." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan nokta şu, Biden neden bu açıklamayı yaptı? Bugüne kadar neden Amerika başkanları böyle açıklama yapmadılar Türkiye'nin dış politikasında geldiği noktayı her birimizin tek tek sorgulaması lazım. Neden Türkiye böyle bir noktada? Neden Dışişleri Bakanlığının politikası, bürokrasisi tamamen devre dışı bırakıldı? Neden eskiden büyükelçi olmak için Dışişleri Bakanlığında uzun bir staj gerekirdi ve insanlar orada yetişirlerdi, liyakat sahibi olduktan sonra da büyükelçi atanırlardı? Neden şimdi eski milletvekilleri veya kabul edemediğimiz dışişleri politikası konusunda bir yazısı dahi olmayanlar büyük kentlere büyükelçi olarak atanırlar? Böyle bir tablo önümüze Biden'ın açıklamasını getiriyor. Hepimiz kınıyoruz, üzüntü duyuyoruz ama iğneyi kendimize de batırmak zorundayız."

"SGK, bütçenin en büyük kara deliği"

Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde nelerin yapılması gerektiğini birçok kez açıkladıklarını ancak bunların büyük kısmının gerçekleşmediğini ifade etti.

Eğitim konusunun önemine değinen Kılıçdaroğlu, 4+4+4 sistemi Türkiye'ye geldiğinde CHP dışında kimsenin sesini çıkarmadığını ve bugünkü tablonun bu şekilde gündeme geldiğini kaydetti.

"Kalkınma planlarında olmayan, eğitim şuralarında görüşülmeyen bir yasal düzenleme 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde nasıl yasalaştı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, bunu herkesin sorgulaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, nitelikli eleman bulabilmek için eğitimin kaliteli olması gerektiğini dile getirerek, girişimciliğin, inovasyonun çok önemli olduğunu, bunu büyütmenin yolunun da eğitim sisteminden geçtiğini ifade etti.

Salgın tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Kapanma sürecinin çok önceden yapılması lazımdı. Fakat bunlar olmadı, politika devreye girdi, salonlar dolduruldu ve bugünkü tabloyla karşılaştık. Şimdi turist gelmiyor. Turizm sektörü yaklaşık 54 sektöre katkı veren bir alan. Fakat kendi elimizle turizmin dibine kibrit suyu döktük. Umarım kapanma süreci içinde bu sorunların hepsi aşılmış olur." diye konuştu.

Toplantıda üretimin yeterince istihdam yaratmadığı konusunun gündeme geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, istihdama yönelik üretimin desteklenmemesi durumunda istihdamın yaratılamayacağını vurguladı.

Kayıt dışına yönelen sayısının çok olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, işsiz üniversite mezunlarının kayıt dışı teklifler aldıklarını anlattıklarını aktardı.

Sosyal güvenlik ile sosyal güvenlik primlerinin yüksekliğinden bahsedildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Acaba sosyal güvenlik sisteminin ne kadar açık verdiğini kaç iş insanı biliyor? Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenin en büyük kara deliği." dedi.

Kılıçdaroğlu, "hangi gerekçeyle sosyal güvenlik sisteminin bütçenin en büyük kara deliğine dönüştüğüne" ilişkin iş dünyasının özel bir çalışma yapmasını istedi.

"Paris Sözleşmesini imzalamak zorundayız"

Büyüyen ekonomide yeni sorunlar çıkabileceğini, bu sorunları aşma konusunda siyaset kurumunun ve iş dünyasının el birliğiyle çaba harcaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ekonomide de sorunlar çıkar ama bu sorunların aşılması lazım. Bu sorunları aşmanın yolu planlamadır. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Devlet Planlama Teşkilatı niye, hangi gerekçeyle kapatıldı? Biz önümüzdeki 5 yılı mı, yoksa 50-100 yılı mı planlayacağız? Başkaları böyle bir planlama yaparken biz neden yapamıyoruz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtiği zaman elektriğin kilovat saatinin kaç liradan alınacağını" sorarak, "12,5 sent, KDV hariç. Dünyanın en pahalı enerjisini alacaksınız. İş dünyasının kaç saygıdeğer insanı bu gerçekten haberdar?" dedi.

Paris Anlaşması'nı Avrupa'da imzalamayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'deki iş dünyasının üretici ve ihracatçılarının Avrupa Birliğine ürün satarken ek vergi ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Niçin ek vergi ödemek zorundayız. Bu bizim rekabet gücümüzü düşürmez mi? Düşürür. İktidar bunları yaparken kaç kişi itiraz etti? Bu yanlıştır, bu kadar pahalı bir enerji olamaz. Bu pahalı enerjiyle biz dünyayla rekabet edemeyiz. Paris Sözleşmesini imzalamak zorundayız. Aksi halde ben Avrupa Birliğine mal ihraç ederken ekstra yüzde 1-2 vergi ödemek zorunda kalacağım. Niçin? Yeşil Mutabakatı imzalamadım diye. Peki siz nasıl rekabet edeceksiniz? Ülkenize nasıl döviz getireceksiniz? Önünüzün açılması gerekirken önünüze çıkan engelleri nasıl aşacaksınız?"

Turizm sektörüne başka ülkelerin ne kadar hibe desteği verdiğini açıklayarak, turizmcilerle konuşulmasını istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a turizmcileri çağırıp konuştuğu ve kısa çalışma ödeneğini uzattığı için teşekkür ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sicil affının mutlaka çıkması gerektiğini dile getirerek, iktidarın sicil affı çıkarmaya niyetinin olmadığını kaydetti.

Soruları yanıtladı

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sigorta komisyon oranlarının düşürülmesi konusunun CHP'li milletvekilleri tarafından gündeme getirildiğini ancak beklenen sonucun alınamadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Eğer bir sektörü yaratıyorsanız o sektörün alt segmentlerine de onların geçinebilecekleri kaynağı yaratmak zorundasınız. Aksi halde bu sistemi büyütemez, geliştiremezsiniz. Bu konuda sağlıklı ve tutarlı planlamanın yapılması ve bu çalışmalar yapılırken de sektörün aktörleriyle bir araya gelinmesi ve ondan sonra karar alınması gerekir." diye konuştu.

İzmir'in trafik sorununun gündeme getirilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, bu konuda çalışmaların yapıldığını söyledi.

(Sürecek)