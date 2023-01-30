CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evlerde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim yapılması için iktidara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşım şöyle:

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Şubat Kapıda, Ülkemiz Ağır Kış Koşullarına Giriyor. Evlerde Kullanılan Doğal Gazın Birim Fiyatını Hemen İndirin - Son Dakika

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