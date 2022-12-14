Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız

14.12.2022 19:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrası hukukun katledildiğini belirterek, "Adaletsizliği yapanların da bunu asla yanına bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi. Karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"HUKUK KATLEDİLDİ"

Almanya'dan dönüş yolunda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hukukun nasıl katledildiğini bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım; biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da bunu asla yanına bırakmayacağız." dedi.

"HİÇBİR CHP'Lİ GERİ ADIM ATMAZ"

Bu açıklamadan kısa süre sonra yeni bir video yayımlayan CHP lideri, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır! Öyle de muamele göreceklerdir. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Unuttuğunuz bir şey var hiçbir CHP'li geri adım atmaz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız - Son Dakika
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