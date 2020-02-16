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Kılıçdaroğlu: "Sürdürülebilirliğin ana omurgasını devlette liyakat oluşturur"
7 saat önce
Salondan katılımcılardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:28 Kaynak: AA
Salondan katılımcılardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (5)
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