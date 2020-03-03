Kılıçdaroğlu: "Suriye'nin Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Suriye'nin Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yaşıyor' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Suriye'nin Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yaşıyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yaşıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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