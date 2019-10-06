Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızma hakkımız yok, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız
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Kılıçdaroğlu: Türkiye parti devletine sonra hanedan devletine dönüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da düzenlenen TBMM Grubu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşma yaptı.
Türkiye'nin 'iç ve dış politika sorunlarını' görüştüklerini belirterek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa, çıkarlar üzerine politika üreten bir parti olduklarını tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:46
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