Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızma hakkımız yok, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız
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Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızma hakkımız yok, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız

22 dakika önce

Kılıçdaroğlu: Türkiye parti devletine sonra hanedan devletine dönüştü

Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızma hakkımız yok, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da düzenlenen TBMM Grubu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşma yaptı.


Türkiye'nin 'iç ve dış politika sorunlarını' görüştüklerini belirterek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa, çıkarlar üzerine politika üreten bir parti olduklarını tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Bolu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:46 
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