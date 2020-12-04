Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var - Son Dakika

Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var

04.12.2020 12:45
Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesi ve gündeme gelen suikast iddialarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, takip edildiğini söylerken isim vermeden eleştiride bulundu ve "Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacak bunu düşünüyorlar. Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı'nın tehditleri sonrası gündeme getirilen suikast senaryolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ailesinin telefonlarının dinlendiğini aktaran CHP lideri, "Gittiğim yerler, kaldığım ev, konuştuğum kişiler belli. Benim ve ailemin telefonlarının dinlendiğini zaten biliyorum" dedi.

"TAKİP EDİLDİĞİMİ BİLİYORUM"

Gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, takip edildiğini de belirtti ve"Takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama ciddi bir tehdit var. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. Bu durumdan iktidar kanadı da rahatsız" ifadelerini kullandı.

"ORADA İNSAN HAKLARI BİTMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu daha sonra isim vermeden eleştiride bulundu ve "Ülkeyi yöneten birisi ya da ona destek veren bir siyasal parti eğer çıkarı ya da tehdidi yer altı dünyasından sağlayarak susturabiliriz diyerek arayışa giriyorsa orada demokrasi bitmiştir insan hakları bitmiştir" şeklinde konuştu.

ÇAKICI'YI İŞARET ETTİ: YER ALTI DÜNYASINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ, ONLAR SUSTURACAKLAR

Bu durumun kendilerini korkutmadığını aktaran Kılıçdaroğlu açıklamalarında isim vermeden Çakıcı'yı işaret etti ve "'Aksi bir şeyi duymak istemiyorum, aksi bir şey söyleyen kişiyi susturacağız. Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar' bunu düşünüyorlar. Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var. Onlar çok dar düşünüyorlar, çünkü ufukları çok dar. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığımız zaman sorunla çözülür." dedi.

Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Sabuncu, Suikast, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu takip ediliyorum diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var - Son Dakika


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