Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu : "(Tank Palet Fabrikası) Katar Sözleşmesini İptal Et, 50 Milyon Doları Bir Hafta...

Kılıçdaroğlu : "(Tank Palet Fabrikası) Katar Sözleşmesini İptal Et, 50 Milyon Doları Bir Hafta...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu :
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (5)

"Bu fabrikayı Katar ordusuna neden peşkeş çekiyorsun dedim"

"Bizi terörist olarak suçluyorlar. Her türlü suçlamayı yapıyorlar. Ama bu ülkenin silah fabrikalarını savunmak sadece bana mı kalacak? Niye diğerleri de savunmuyor?

"Sen Suriyelilere 35 milyar dolar buluyorsun, 50 milyon dolar para yok. Niçin? Katar ordusuna veriyorum ben bunu. Bunun adı açıkça Türkiye cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir"

"O sözleşmeyi iptal et. vallahi billahi 50 milyon doları ben sana bulacağım"

"Katar sözleşmesini iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulmazsam ben siyaseti bırakacağım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:01 Kaynak: AA

Ordu, Katar, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu : "(Tank Palet Fabrikası) Katar Sözleşmesini İptal Et, 50 Milyon Doları Bir Hafta...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]