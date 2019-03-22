Kılıçdaroğlu : "(Tank Palet Fabrikası) Katar Sözleşmesini İptal Et, 50 Milyon Doları Bir Hafta...
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Ordu
'da STK
temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (5)
"Bu fabrikayı Katar
ordusuna neden peşkeş çekiyorsun dedim"
"Bizi terörist olarak suçluyorlar. Her türlü suçlamayı yapıyorlar. Ama bu ülkenin silah fabrikalarını savunmak sadece bana mı kalacak? Niye diğerleri de savunmuyor?
"Sen Suriyelilere 35 milyar dolar buluyorsun, 50 milyon dolar para yok. Niçin? Katar ordusuna veriyorum ben bunu. Bunun adı açıkça Türkiye
cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir"
"O sözleşmeyi iptal et. vallahi billahi 50 milyon doları ben sana bulacağım"
"Katar sözleşmesini iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulmazsam ben siyaseti bırakacağım"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:01 Kaynak: AA
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