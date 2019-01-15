Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Tank Palet Fabrikası'nın İşletme Hakkının Devredilmesi

Kılıçdaroğlu - Tank Palet Fabrikası'nın İşletme Hakkının Devredilmesi

1 saat önce

- CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondakilerden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu.

- CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondakilerden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:59:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Tank Palet Fabrikası'nın İşletme Hakkının Devredilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]