Kılıçdaroğlu: "Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:46 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)
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