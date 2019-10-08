Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...

Kılıçdaroğlu: "Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...

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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)

Kılıçdaroğlu: Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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