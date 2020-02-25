Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Tank paleti sonuna kadar savunacağız" - TBMM
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun alkışlanmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
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25.02.2020 22:01:06. #1.13#
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