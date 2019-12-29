Kılıçdaroğlu tapu dağıtacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu tapu dağıtacak

6 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgelerinin tapu dağıtım töreninin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu tapu dağıtacak, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgelerinin tapu dağıtım töreninin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Soner Çetin, "25 yıllık sorunu çözdük, Adana'nın önünü açtık" dedi.


Her hafta aksatmadan sürdürdüğü Halk Günü toplantısında konuşan Başkan Soner Çetin, "2014 yılında göreve geldiğimizde, Adana'nın önemli bir imar sorunu olduğunu gördük. Dünyanın bütün şehirleri batıya ve kuzeye doğru gelişir. Adana'nın da gelişimi doğru düşünülerek böyle planlanmış. Ancak 1995 yılından beri Kabasakal, Şambayadı ve Esentepe'de imar sorunu devam ediyordu. Şimdi biz bu sorunu çözdük. Adana'nın 25 yıllık imar sorunu çözdük. Göreceksiniz, Çukurova Adana'nın en fazla nüfusuna sahip ilçesi olacak" dedi.


Başkan Soner Çetin, çeyrek asırlık sorunu çözerek, Adana'nın önünü açtıklarını belirterek, "5 Ocak'ta hem Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü, hem de 25 yıllık imar sorununun çözümü kutlanacak. Bu bayram gününe Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Belediyemiz bahçesinde tapu dağıtım töreni yapacağız. 16 bin hak sahibi tapularına kavuşacak ve büyük bir mağduriyet bitecek" şeklinde konuştu.


"Yağmur sınavını geçtik"


Adana'nın geçen hafta büyük bir afet yaşadığına değinen Başkan Soner Çetin, metrekareye 240 kilogram yağmur düştüğünü hatırlattı. Büyük bir işbirliği içinde valilik, belediyeler ve tüm kurumlarla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Çetin, Çukurova'da önemli bir sorun yaşanmamasına dikkat çekti.


Başkan Soner Çetin, meteorolojiden yağmurla ilgili öncesinden bilgi aldıkları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "İlk dönemimizde göreve geldiğimizde yine böyle bir aşırı yağışlara tanık olmuştuk. O zaman Çukurova'da 7 ayrı bölgede altyapıdan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmış, su baskınları olmuştu. Aksaklıkları tespit ettik ve ASKİ ile birlikte çalışmaları yaptık. Bu yağmurlarda gözümüz daha önce sorun yaşadığımız 7 bölgedeydi. Ama hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi.


Gıda Bankası örnek olacak


Başkan Soner Çetin, olağan belediyecilik hizmetleri yanında sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:


"Çukurova halkını olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparak tatmin edemezsiniz. Sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem vermeniz gerekir. Ayrıca sanat ve kültür etkinliklerini de bekler vatandaşlarımız. Bu alanlarda Türkiye'ye örnek projelere imza attık. Bunlardan biri de Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı. Geçtiğimiz günlerde Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile birlikte vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Yaptığımız işbirliği sonucu TİDER 1 TIR dolusu gıda maddesi gönderdi ve biz de onları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek."


Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen şikayet, sorun ve önerileri dinledi. - ADANA

Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
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