Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı

11.06.2022 14:57
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı.

89 yaşındaki Tarhan Erdem, Bodrum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erdem için bugün Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Burada çok fazla kalabalık var. Herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği ve demokrasi mücadelesinde beraber mücadele ettiği arkadaşları ve sevdikleri ile bir aradayız. Gelen herkese sevgilerimizi söylüyoruz. Çok güzel bir gün oldu bu kalabalık bizi teselli etti" dedi.  Tarhan Erdem'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı
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KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı - Son Dakika
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