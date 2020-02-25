Kılıçdaroğlu: "Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini...

12 dakika önce

Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini...

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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