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Kılıçdaroğlu: "Tarihten gelen adalet duygusunun perçinlenmesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini...
12 dakika önce
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)
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