Kılıçdaroğlu, "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katıldı
11.11.2021 12:44
Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katıldı.
Halk Otobüsçüleri Buluşmaları programı
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezinde "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları" programına katıldı.
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