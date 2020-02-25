Kılıçdaroğlu: "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir" - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir' - TBMM - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir" - TBMM

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)

Kılıçdaroğlu: Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir - TBMM

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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