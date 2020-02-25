Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu: 'Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir' - TBMM - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir" - TBMM
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)
Son Dakika CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı