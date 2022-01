Kılıçdaroğlu: Tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022'de en büyük, en önemli önceliğim bu olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde ev kadınları ile birlikte basın açıklaması düzenlendi. Kılıçdaroğlu, yeni yıla zamlarla girdiklerini belirterek, "Elektriğe yüzde 50 görünümlü yüzde 125, konutta kullanılan doğal gaza yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğal gaza yüzde 50, motorine 1, 29 kuruş, benzine 61 kuruş, oto gaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Bu iş artık siyasetten çıkmıştır. Bu iş makroekonomik verileri konuşmaktan da çıkmıştır. Artık Türkiye'de ekonomi parayla ilgili olmaktan bile çıktı. Bu ülkede kimse para kazanmıyor. Artık bizde ekonomi masaya ekmek koyup, koymamakla ilgilidir. Mesele artık iç ekonomidir, hanenin sofrasıdır. Toplumun yapı taşıdır, ailenin sofrası. O sofrayı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Erdoğan Türkiye'sinde özellikle tek çalışanlı ev hanımlı haneler yıkımın eşiğindedir. Bu hanemizin insanları artık güvende değildir. Buradan ilan ediyorum; birincil önceliğim hane ekonomisini, iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların ekonomik sorunlarını, politika çabalarımızın en önünde tutacağım" dedi.

'TEK GELİRLİ HANELER ÇOK AMA ÇOK ZORDALAR'

Kılıçdaroğlu, toplumdaki önemli rollerine rağmen ev kadınlarının ve tek gelirli hanelerin hafife alındığını söyleyerek "Onların çığlığını saraydan duymak zordur tabii ki. Bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. Ev hanımı, içinde bulunduğumuz tabloda eşinin kazandığı parayla, bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Yemek pişirilecek, temizlik yapılacak, çocuk bakılacak, hastalara ve yaşlılara destek verilecek, tek gelirli haneler çok ama çok zordalar. Hayat pahalılığı bu haneleri ezip, geçiyor. Aileler, 2022'de gıda güvensizliğiyle de mücadele edecek" diye konuştu.

'EN MAKYAJLI HALİ BİLE KORKUNÇ OLACAK'

Kılıçdaroğlu, yarın enflasyon rakamlarının açıklanacağını anımsatarak, şunları kaydetti: "Göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak. Malum TÜİK adeta kuaföre döndü makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar rakamlarla oynayabiliyor. Bu tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamak lazım. Bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde, o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022'de en büyük, en önemli önceliğim bu olacak. Ev hanımları çocuklarının eğitimi, beslenmesi, gıda güvensizliğiyle ilgili kabus yaşarken, saray yarattığı yoksulluğu din soslu vatanseverlik ile sümen altı etmeye çalışmaktadır. 2022 ev hanımlarını daha da zora sokacak, her ne olursa işte orada olacağım. Ev ekonomisini yok eden kurumlara önerim; kendilerine bolca zincir ve kilit depolansınlar. Her kim sofradan çalıyorsa işte o bunun bedelini mutlaka ödeyecek."

Öte yandan Kılıçdaorğlu ile birlikte basın toplantısına katılan ev kadınları da ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.