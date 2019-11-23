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Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.
Kılıçdaroğlu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanındaki biyogaz tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de iki gündür partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını, yerel seçimlerden sonraki 7 aylık dönemde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, bunların devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:54
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