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Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.

Kılıçdaroğlu 'televizyon tartışması' için Erdoğan'a meydan okudu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.


Kılıçdaroğlu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanındaki biyogaz tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de iki gündür partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını, yerel seçimlerden sonraki 7 aylık dönemde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, bunların devam edeceğini söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:54 
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