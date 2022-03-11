KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET

11.03.2022 16:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilçe yönetiminin düzenlediği üye katılım programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilçe yönetiminin düzenlediği üye katılım programına katıldı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelince Siverek ilçesinin il yapılması için söz vererek, "İl olma talebi konusunda dernek kurduğunuzu biliyorum. Bu mücadelenin uzun süredir verildiğini de biliyorum. Bir tarafa not edin. İktidar olduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi. Siverek il olacak. Bu sözü verdik bunu bir tarafa yazın" dedi.

'VATANDAŞ GİBİ YAŞAR, VATANDAŞA HİZMET EDERİM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'çiftçiye ücretsiz elektrik' vaadini yineleyerek, bölgenin tarım bölgesi olduğunu yıllardır GAP'a gerekli özeni gösterilmediğini söyledi. Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarını da dinlediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Su yok çok iyi biliyorum. Göreceksiniz o su bereketli topraklara akacak. Şanlıurfa'ya gittiğimde en çok çiftçi elektrikten şikayet ediyor. Söz verdim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. 2 milyon 300 bin arazi taşlık, ekilmiyor. Allah'ın güneşi var. Güneşten ısıyı alırken bir şey vermiyorsun. Güneş tarlalarını kurarız, elektrik elde ederiz, aynı zamanda artan elektriği de satarız. Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır bütün buralarda 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 3 milyar dolarlık yatırımı yaptığımız zaman 5 bin megavat elektrik elde edilecek. Bu elektrikle bu 6 ildeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Benim bu vaatlerimi iktidarda hayata geçirmek sizin yapacağınız bir şey. Bu kardeşinize güveneceksiniz. Benim saraylarda gözüm yok. Vatandaş gibi yaşarım vatandaşa hizmet ederim" diye konuştu.

'6 PARTİ BİRLEŞTİK, PARLEMENTER SİSTEM İSTİYORUZ'

Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi lideri ile gerçekleştirdiği buluşma konusunda ise, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kardeşiniz adalet yürüyüşünü boşuna yapmadı. Hep birlikte savunacağız. Gençlerimiz işsiz. Güneş tarlalarını kurduğumuz zaman 650 bin kişi iş sahibi olacak. Adaleti ve bereketi göreceksiniz. Adaleti ve bereketi bu topraklara getireceğiz. Karamsar bir atmosfer var Türkiye'de farkındayım. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Biz kendi irademizle Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. 6 parti birleştik, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bir araya gelemez diyorlardı, bir araya geldik. Şimdi diyorlar ki bir araya geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahi de billahi de çok daha güzel Türkiye'yi yönetiriz."

Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından partiye katılım sağlayan 250 kişiye rozetlerini takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET
KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET

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KILIÇDAROĞLU 'KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA 5 TEMEL ÖNERİMİZ VAR' KILIÇDAROĞLU 'KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA 5 TEMEL ÖNERİMİZ VAR' CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Siverek, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU: TEMEL NOKTAMIZ ADALET - Son Dakika


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