Kılıçdaroğlu'ndan bir "uyuşturucu" çıkışı daha: Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim, kafalarınızı koparacağım

İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun gündemine oturan 'uyuşturucu' iddialarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açığı kapattığını iddia eden Kılıçdaroğlu, KRT TV'ye bağlanarak uyuşturucu tacirlerine seslendi.

"HALA HAYATTAYKEN KAÇIN"

Uyuşturucu baronlarının Türkiye'de at koşturduğunu savunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçimleri kazandıktan sonra zehir tacirlerinin peşine düşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kara para ile gelen mafyalar… Yani baronlar at koşturuyorsa ülkede, burada sorunumuz var. Allah aşkına ben sormak isterim. Sırpların ne işi var İstanbul'da. Sorun kendinize: Sırplar İstanbul'da ne iş yapar? Uluslararası uyuşturucu pislikleri İstanbul'u doldurdu. Daha ağır bir şey söyleyeceğim ama dilim varmıyor. O pisliklere sesleniyorum. Hala hayattayken kaçın. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim. Kafalarını koparacağım. Evlatlarımızı zehirleyenlere karşı asla ve asla acımayacağım" dedi.

"BU İŞE YUMANLAR HAPSE GİRECEK"

Uyuşturucuyla ilgili iddialarının Emniyet'in raporlarında yer aldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Emniyet'in raporları bunları anlatıyor zaten. Emniyet'in raporlarını dahi okumaktan aciz insanlar bunlar. Bay Kemal'in verileri değil, söylediğim rakamlar benim rakamlarım değil. Bu rakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazdığı raporlardaki rakamlar. Yani devletin verileri. Bu işe göz yumanlar hapse girecek. Evet yine söylüyorum. Bu işe göz yumanların hapse gireceğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda çok netim ve kararlıyım" ifadelerini kullandı.

"KASIM SONUNU BEKLEYİN"

Vatandaşlara Kasım ayı sonunu beklemelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Çözüm nerede? Bir yalandan, 'bacak kırma' algısı; yok torbacı operasyonu algısı… Boş şeyler bunlar. Bunlar toplumu kandırmak. Gerçek çözüme odaklanacağız. Çözüm: Temiz parayı, temiz yatırımcıyı Türkiye'ye getirmektir. Temiz para, temiz yatırımcı. O paralarla, o yatırımlarla gençleri sokaklardan toplayacağız. Temiz paranın girdiği sokaktan; kirli para, uyuşturucu paraları kaçacak. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun sözünü verdim. Bunun için Londra'dayım. Halkımızdan ricam, sabırla Bay Kemal'i beklesinler. Kasım sonunu beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım" diye konuştu.

"KARA PARAYA İZİN VERDİLER"

Türkiye'nin önce maddi daha sonra manevi olarak batırıldığını savunan CHP lideri, "Türkiye'yi kara paradan nasıl arındırırız… Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Açık ve net şunu söyleyeyim: Önce maddi olarak batırdılar, evet mi evet. Ekonomi meydanda mı, meydanda. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi batırma süreci başladı" şeklinde konuştu.

"ÜLKEYİ GRİ LİSTEYE SOKTULAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde: "Erdoğan güya, sigaraya karşı. Ama, uyuşturucu parasında sorun yok, Erdoğan'a göre. Ülkeyi gri listeye soktular. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesidir bu. Bu ne demek? İş yapmamak demek. Sürekli kontrol altında tutulmamız demek. Yani Türkiye'nin sürekli kontrol altında tutulması demek.

"UZAKTAN LAF ATMANIN MANTIĞI YOK"

"Erdoğan'ın aklı ermez. Katma değeri yüksek ürün ne demektir bilmez. Üstün yetenek inşası ne demektir, bilmez. Bilgi ekonomisi ne demektir, bilmez. Üniversitelerin özerkliği ne demektir onu bilmez. Bunları bırakalım. Erdoğan, benim muhatabım değil aslında. Erdoğan'a çağrı yaptım: Kendine güveniyorsan; vizyon konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda, iç politika konusunda, çiftçiler konusunda, esnaf konusunda… İstiyorsa gelsin, tartışalım. Cesaretli olsun, korkmasın. Ben adam yemem. Çıkar karşıma otururuz, mertçe tartışırız. Öyle uzaktan laf atmanın hiçbir mantığı yok."