Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerine Kim Destek Veriyorsa, Allah Belasını Versin

Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerine Kim Destek Veriyorsa, Allah Belasını Versin

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerine Kim Destek Veriyorsa, Allah Belasını Versin, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalledeki kahveye giden Kılıçdaroğlu, buradaki bir kişinin "CHP, HDP ve terör örgütünün ilişkisi ne olacak?" sorusuna "Terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz" yanıtını verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savurn İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sinan Yaylı'nın, Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İvazpaşa Mahallesi'ndeki kahvehaneye geçti. Burada sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın, "CHP, HDP ve terör örgütünün ikişkisi ne olacak?" sorusu üzerine,  "Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum ki terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin, biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Bayrağımıza bağlıyız, herkese bağlıyız. Size gayet açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:52 Kaynak: DHA

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