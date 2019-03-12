Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerine Kim Destek Veriyorsa, Allah Belasını Versin (2)

'BELEDİYE BAŞKANLARI HALKA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernek, akademik ve esnaf odaları temsilcileri ile buluştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARI HALKA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernek, akademik ve esnaf odaları temsilcileri ile buluştu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere değindi. Vatandaşa hesap verme konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bizim boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız. Biz ülkemizi insanımızı seviyoruz, hangi partiye oy verirse versin ama vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; biz hizmet yaparken ayrım yapmayacağız, hizmet yaparken her kuruşun hesabını vereceğiz, bunu yapın. Bu iddiada olanlara oy verin demek istiyoruz. Belediye başkanı hizmet yapar, bütçesi var, para harcar doğrudur. Bu, milletin parası sizin paranız. Musluğu açarken 5 çeşit vergi ödersiniz, elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz, kefen bezinde vergi verirsiniz, dolmuşta vergi verirsiniz nereye gider? Bütçelere gider. Dolayısıyla belediye başkanları elde ettikleri geliri harcarken halka hesap vermek zorundadır. Demokrasilerin çıkış kaynağıdır bu. Vatandaşın vergisinin hesabını vatandaşa veriyorsanız demokrasi bu ülkede var demektir vermiyorsanız başka bir rejim vardır" ifadelerini kullandı.



'NİYE BU HALE GELDİK"



Cennet gibi bir ülkede yaşadıklarını ancak dışa bağımlı hale gelindiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkede aşıyoruz. Tarihiyle coğrafyasıyla denizi ovasıyla dağlarıyla olağanüstü bir ülkede yaşıyoruz. Peki cennet gibi bir ülkede dünyada kendi kendine yeten Türkiye ithalata nasıl oldu da bağlı hale geldi? Yabancılara el avuç açar hale geldi. Bunu kanat önderlerinin sorgulaması lazım. Kanaat önderlerinin hayatı sorgulayıp çevrelerine aktarma sorumluluğu var Yunanistan'dan 2018 yılında 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik, niye ekmiyoruz hangi gerekçe ile. Kimin parasını veriyoruz sizlerin parasını. Sizlerin sorması lazım nasıl oldu da biz Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz? Hangi gerekçe ile? Aynı şekilde 2018'de Yunanistan'dan buğday için 28 milyon dolar para ödedik. Konya Ovası'na buğday ambarı diyorduk sadece Türkiye değil, Ortadoğu'yu besliyordu. Niye bu hale geldik? Bu soruları soruyorum kendi vicdanınıza da bu sorulara sorun diye. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Türk tütünü dünyada meşhur. Türk tütünü olmadığı zaman bazı fabrikalar sigara yapamıyor hangi gerekçe ile ekemez hale geldik. Yunanistan ekilebilir alan bakımından 10 kat daha küçük bizden, bunu sormamız ve sorgulamamız lazım. Hepimizin sorumluluğu var" diye konuştu.



'AK PARTİLİLERİN VİCDANİ SORGULAMA YAPMASI LAZIM'



AK Partili seçmenlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Niye AK Parti'ye oy verdiniz diye suçlamadım, bize saygı duymak düşer ama AK Partili kardeşimin de vicdani sorgulama yapması lazım. 17 yıl omuzlarında taşıdı bir partiyi. Tek başına iktidar yaptı, koalisyon da yoktu. İstenen kanunlar kararnameler çıktı, valiler tayin edildi dünyanın vergisini ödedik. 17 yıl 70 milyar dolarlık özelleştirmeler yapıldı. Bizlerin birikimiyle olan fabrikalar satıldı bir de borç altına girdik. 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 149 milyar dolar Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsa AK Partili kardeşimin de düşünme zamanıdır nereye gidiyoruz diye. Kimin parası? Vergi dedik tamam, özelleştirme tamam, borç ödemek için de borçlanır noktaya geldiysek oturup düşünmemiz lazım. Memleket bizim memleketimiz. 82 milyon bir aradayız. Kucaklaşmak zorundayız. Türkiye üretimden niye koparıldı, bir ülke ne zaman güçlüdür ürettiği zaman güçlüdür. Eğer üretimden koparılırsa bir memleket o zaman beka sorunu yaşar. Nohutu, samanı canlı hayvanı dışarıdan alırsan, Yozgat'ın kokulu mercimeği dururken Meksika'dan Brezilya'dan alırsan sorunumuz var demektir" ifadelerini kullandı.







Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA/DHA

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