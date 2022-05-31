Kılıçdaroğlu: "Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine...

31.05.2022 21:34
Kılıçdaroğlu: "Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, teröristler tarafından alçakça tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu şehit olan askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, teröristler tarafından alçakça tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında şehit olan asker Ercan Özcan için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, teröristler tarafından alçakça tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt, Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine... - Son Dakika
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