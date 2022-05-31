Kılıçdaroğlu: "Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, teröristler tarafından alçakça tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında şehit olan asker Ercan Özcan için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, teröristler tarafından alçakça tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"