Kılıçdaroğlu, tezkere oylaması hakkında konuştu: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği açılışta son dönemin tartışmalı konusu Suriye ve Irak tezkeresiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları İYİ Parti'nin de "Evet" dediği tezkereye ilişkin yaptığı konuşmada, "'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem" ifadelerini kullandı.

"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda siyasette sertleşme var, bana yönelik tehditler var. Hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem bu ülkenin saygıdeğer insanları. Çünkü ben insanlara hizmet etmek istiyorum. Kendi ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ülkemin itibarını artırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygı değer polisleri, şanlı şerefli askerler yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da diyorlar ki buna 'evet' de. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem. Mustafa Kemal'in temel felsefesi budur. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterindir' der. Der ki, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça, bağımsızlığınız sürekli olmaz.' Bağımsızlığı sürekli kılmanın yolu ekonomik açıdan güçlü olmaktan geçer. Bu ülkenin 83 milyon insanı Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödemeye mahkûm edilmişse Mustafa Kemal'in felsefesinden uzaklaştığımız görülür. Bu felsefeyi birlikte yakalayacağız. Dostlarımızla beraber, hep beraber.

İYİ PARTİ'NİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından tezkereye evet oyu veren Millet İttifakı'nın diğer partisi İYİ Parti'nin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.