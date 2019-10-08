Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye- Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.
Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi uzatan tezkere ile ilgili, "Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:36
Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Amerika'dan sonra İngiltere de Suriye'den geri çekilecek Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek