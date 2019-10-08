Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye- Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.


Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi uzatan tezkere ile ilgili, "Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti Açıklaması

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Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:36 
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Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz
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