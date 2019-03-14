Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı Kutladı

Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı Kutladı

39 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı Kutladı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddete uğrayan, şehir hastanelerinde yalnızlaştırılan, adaletsiz performans uygulamalarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan, beyin göçüne zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:54 Kaynak: AA

14 Mart, Tıp Bayramı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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