Kılıçdaroğlu, TISİAD heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:23 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye- Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, TISİAD Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da eşlik etti.
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