Kılıçdaroğlu, TOGG heyeti ile görüştü - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, TOGG heyeti ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) heyetini makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, TOGG heyeti ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) heyetini makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Fethi Açıkel de eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TOGG, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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