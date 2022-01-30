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Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin

30.01.2022 16:10
Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki Toplu Açılış'ta kendisine yönelik sözlere yer veren küçük çocuk hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı. Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise küçük çocukla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin - Son Dakika
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