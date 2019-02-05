Kılıçdaroğlu: "Trump'ın Önüne Çıkıp Tek Cümle Bile Kuramıyor"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (8)
"Şamar gibi tweet atıyorlar. Ekonomiyi bozacağız, mahvedeceğiz diyorlar. Trump'ın önüne çıkıp tek cümle bile kuramıyor. Ey Trump diyordu. Şimdi, emret Trump diyor. Boynu bükük, emret Trump diyor"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35 Kaynak: AA
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