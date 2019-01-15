Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın Sözleri) Bir Sokak Kabadayısının Diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni...
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Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın sözleri) Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez."
Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın sözleri) Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:10 Kaynak: AA
Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor
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