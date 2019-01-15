Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın Sözleri) Bir Sokak Kabadayısının Diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni...

Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın Sözleri) Bir Sokak Kabadayısının Diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni...

1 saat önce

Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın sözleri) Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez."

Kılıçdaroğlu:
Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın sözleri) Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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