Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle

Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle

42 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Anıl Ali Rıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Anıl Ali Rıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.


- İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
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