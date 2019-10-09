Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Anıl Ali Rıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
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