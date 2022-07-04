Kılıçdaroğlu: "Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir"

04.07.2022 10:57
Kılıçdaroğlu: "Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir" - Son Dakika
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