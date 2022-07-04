"ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!"

Son Dakika | Öztrak: Bu Yaptıkları Zam Değil Zulümdür. Zamlı Asgari Ücret Şu Haliyle Mevcut Açlık Sınırının 891 Lira Altında. Hak Mıdır, Reva Mıdır?

Ekonomistler Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi: 'Yapılan Ekonomik Hatalar Affedilir Gibi Değil'

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir' - Son Dakika

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