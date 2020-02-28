Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'tekii hain saldırı sonrası Ankara dışındaki toplantılarını iptal etti.

Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'tekii hain saldırı sonrası Ankara dışındaki toplantılarını iptal etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Ankara dışındaki tüm toplantılarını iptal etti. Olağanüstü toplantıya çağrılan MYK ise saat 11.00'de Parti Genel Merkezi'nde toplanarak İdlib'teki gelişmeleri değerlendirecek.

(İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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