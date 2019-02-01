Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer eleştirilerine cevap verdi
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere cevap verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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