Kılıçdaroğlu: Türgev ve Ensar. 1 Milyar Lirayı Şıp Diye Transfer Ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan Çık Söyle. Para Gönderttiğin Paravanın Başında...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"VATANSEVER OLARAK GÖREVİMDİR: Sevgili halkım, iyi akşamlar. Öncelikle bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde, böylesi bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak benim görevimdir.

HEPSİNİ BİLİYOR, DUYUYORUZ: Bugün grup konuşmamda, bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların, hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. 'Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz' dedim. Ekleyeyim. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun.

AMACIM, KOMAYA SOKULAN DEVLETİ UYANDIRMAK: Sarı bürokratlar. Sizler devleti, kanun dışı talimatlara uyarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak, çalışır hale getirmektir.

'SARILAR', SİZİ SUÇ GEMİSİNDEN İNDİRMEK İSTİYORUM: Ama size de bir iyilik yapıyorum, 'sarılar.' Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü, hiç gündemlerinde yoksunuz.

BELGELER, PARA AKIŞLARININ HEPSİ ELİMİZDE: Onlar, planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben, içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım.

ABD'YE KAÇMAK İSTİYORLAR: Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar mı o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla, geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Çünkü orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar.

İSİM VERMEYEYİM, BELKİ KENDİLERİ SÖYLER: Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim, belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım.

TÜRGEV VE ENSAR: Bu paravan yapının, izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR.

PARA GÖNDERİMİ LİSTESİNİN SONU YOK: Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar. Bir TÜRGEV, bir ENSAR. Bir TÜRGEV, bir ENSAR. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya.

BU DÖVİZLERİ NEDEN AMERİKALARA TAŞIYORSUNUZ?: ENSAR'cığım, TÜRGEV'ciğim. Bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?

ERDOĞAN, ÇIK SÖYLE: Gelelim, Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor, bu paraları? ve yine ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta, yani Amerika'da. Çık anlat, çekinme.

KURTULMAK İSTEYEN EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU: Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz.

UYAN EY HALKIM: İşte sevgili halkım. Emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden bir litre süt 20 lira. Bu yüzden dört milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar, bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım. Artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan. Kaldır kafanı ve bize katı."