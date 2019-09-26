Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:56 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Vakıf Başkanı Prof.Dr. Dağduran ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir görüştüğü belirtildi.
Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da hazır bulundu.
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