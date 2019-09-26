Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti

12 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Vakıf Başkanı Prof.Dr. Dağduran ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir görüştüğü belirtildi.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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