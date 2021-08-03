Kılıçdaroğlu: Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Bilim çalıştayı yapılmasına gerek var ve bunu sağlayacağız. Türk Hava Kurumu'nu (THK) ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, orman yangınlarında mücadele edenlere teşekkür ederek, "Sizler bizim kahramanımızsınız, sizlere minnet borçluyuz. Bizim töremizde, bizim geleneğimizde, ahlakımızda inancımızda başsağlığı dileyeceklerimizi ayağımıza çağırmak yoktur. Marmaris'te hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini korumalar gözetiminde evlerinden aldıran Erdoğan, bulunduğu yere getirtmiştir. Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir" dedi.

'BİLİM ÇALIŞTAYI YAPILMASINA GEREK VAR'CHP lideri Kılıçdaroğlu, yangınların devam ettiğini belirterek, yapılması gerekenleri anlattı. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Her yerde bizi nelerin beklediğini ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları tüm duyarlıkları göstermektedir. Her orman için güncel ve doğru yangın planının yapılmasını sağlamalıyız, 'Bu iktidarın işi' demeyeceğiz, biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Duygusal olarak 'Fidan dikilsin' diyorsunuz; ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Bilim insanlarından destek isteyeceğiz. Bilim çalıştayı yapılmasına gerek var ve bunu sağlayacağız. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışacağız. Türk Hava Kurumu'nun (THK) yenilenmesi için belediyelerimiz, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. THK'yı ayağa kaldırmak zorundayız. Biz bunu yapacağız ve iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz" diye konuştu.'RANTA AÇILACAK BİR AVUÇ TOPRAĞI YANLARINA BIRAKMAM'

Kemal Kılıçdaroğlu, tüm yaraları saracaklarını da kaydederek, "Biz milletimizle orman köylülerimizle ele ele vererek gerçeklere odaklanacağız. Yaşadığımız felaket ruh sağlığımızı daha da etkiledi. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Herkesi açık ve net uyarıyorum; yanan alanlarda ranta açılacak, gasbedilecek bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım. Hızla yaraları saracağız. Kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. El ele vererek ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizleri daha berrak yapacağız. Tüm yaraları sarıp, tüm hasarları telafi edeceğiz" dedi.

- Ankara