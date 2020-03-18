Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse eşlik etti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman başkanlığındaki heyet ile CHP heyetinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaan ULU/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Tabipleri Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu, Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:18 Kaynak: DHA

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