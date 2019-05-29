Kılıçdaroğlu, Türkiye AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de hazır bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
Görüntü dökümü
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-Kılıçdaroğlu'nun makamından görüntüler
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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,
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