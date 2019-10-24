Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul ettiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini...

Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini makamında kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu'nun da katıldığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatımız oldu. Buradan da Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsuna ve harekatla ilgili görüşlerimizi aktaracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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