Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir
Son Dakika Ekonomi Haber

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir.

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatırımları yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama
MHP'li Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:21:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]