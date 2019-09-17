Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatırımları yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:25
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