Kılıçdaroğlu: Türkiye Budur - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Türkiye Budur

18.10.2022 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında; ABD ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf ile “Sansür Yasası”nın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra AKP ve MHP’lilerin çektirdiği fotoğrafı gösterdiği sırada yaptığı konuşmasını “Türkiye budur” mesajı ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında; ABD ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf ile "Sansür Yasası"nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra AKP ve MHP'lilerin çektirdiği fotoğrafı gösterdiği sırada yaptığı konuşmasını "Türkiye budur" mesajı ile paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısı konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından "Türkiye budur…" açıklaması ile paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE BUDUR"

"İki fotoğraf da Türkiye'ye ait. Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanları ile beraberim. Profesör Bilge Yıldız, nükleer bilim, M.I.T'de çalışıyor. Doçent Candan Dağdeviren, fizik bölümü, M.I.T'de çalışıyor. Harvard'da çalışan Gökhan Hotamışlıgil var. Mehmet Toner var, Harvard'da gene biyomedikal konusunda dünya çapından bir insan. Daron Acemoğlu var, M.I.T'de çalışıyor gene, dünya çapından bir ekonomist. İnşallah yakında Nobel Ödülü'nü de alacak. Bir de şu tarafa bakın. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasındaki fark nedir? Siyahla beyaz kadar bir fark vardır. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var. Burada beşli çeteler var. Beşli çeteleri koruyanlar var. Hırsızlık yapanları soruşturulmaması ile ilgili çıkan kanuna el kaldıranlar var. Burada ise Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için çalışan insanlar var. Burada pudracılar, aklını saraya kiraya verenler var; burada özgürce düşünenler var. Eğitim, kültür var, sanat var. Bununla bizim bir işimiz yok. Biz buyuz. Türkiye budur. 21'inci yüzyılın Türkiye'si, herkesin onur duyacağı bir Türkiye olacak."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Türkiye Budur - Son Dakika

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