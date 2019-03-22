Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Yapılan İlk Seçim 1800'lerde Yapılan Bir Muhtarlık...
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Ordu
'da STK
temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (2)
"Muhtar demokrasinin temel taşıdır derken boşuna bu lafı söylemiyoruz biz. Bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti
topraklarında yapılan ilk seçim 1800'lerde yapılan bir muhtarlık seçimidir, Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:09 Kaynak: AA
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