Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Yapılan İlk Seçim 1800'lerde Yapılan Bir Muhtarlık...

Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Yapılan İlk Seçim 1800'lerde Yapılan Bir Muhtarlık...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (2)

"Muhtar demokrasinin temel taşıdır derken boşuna bu lafı söylemiyoruz biz. Bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yapılan ilk seçim 1800'lerde yapılan bir muhtarlık seçimidir, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:09 Kaynak: AA

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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